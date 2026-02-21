Olbia rissa in centro | coppia arrestata aggrediti anche i

Una lite in pieno centro a Olbia ha portato all’arresto di una coppia, accusata di aver opposto resistenza agli agenti intervenuti. Durante la colluttazione, alcune persone sono state colpite e hanno richiesto assistenza medica. La discussione, iniziata tra due individui, si è rapidamente trasformata in una rissa più ampia coinvolgendo diversi presenti. Le forze dell’ordine hanno fermato i protagonisti dopo aver riportato la calma. La scena si è svolta davanti a un bar affollato.

Una rissa scoppiata in pieno centro di Olbia si è conclusa con l’arresto di una coppia, accusata di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L’episodio, avvenuto in corso Vittorio Veneto nel pomeriggio del 21 febbraio 2026, ha i due protagonisti, in stato di ebbrezza, aggredire i Carabinieri intervenuti per sedare un alterco. Il centro di Olbia è stato teatro di un episodio di violenza che ha portato all’arresto di un uomo e una donna. I due, coinvolti in una colluttazione, hanno reagito violentemente all’intervento dei Carabinieri, finendo in manette con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

