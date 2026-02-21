‘Odissea’ a Campostaggia | Attesa e igiene da rivedere Mia madre poco assistita

Laura Lenzini ha denunciato i problemi vissuti all’ospedale di Campostaggia, dove ha vissuto un’esperienza difficile con la madre. La donna ha raccontato che le condizioni di attesa sono lunghe e l’igiene nelle aree comuni lascia molto a desiderare. Inoltre, ha sottolineato come la madre sia stata poco assistita durante la degenza, provocando disagio e preoccupazione. La sua testimonianza mette in evidenza le criticità ancora presenti in alcuni reparti ospedalieri della zona.

Nei giorni scorsi, presso il presidio ospedaliero di Ospedale di Campostaggia, si è verificata una vicenda che una cittadina, la signora Laura Lenzini, ha inteso portare all’attenzione pubblica, affidando alla stampa il proprio racconto in prima persona. "Mi sento in dovere di segnalare quanto accaduto a mia madre", dichiara Laura Lenzini, con voce ferma ma segnata dalla preoccupazione. "Nei primi giorni di febbraio è stata trasportata in Pronto Soccorso dal 118 per fibrillazione e scompenso cardiaco. Da una radiografia risultava un possibile focolaio di polmonite. Il medico che l’ha dimessa la mattina seguente, dopo una notte in osservazione, mi disse che, a suo giudizio, quel focolaio non fosse rilevante e che, se lo fosse stato, me ne sarei accorta dalla comparsa della febbre".🔗 Leggi su Lanazione.it

