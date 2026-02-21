Ocean' s Trilogy | le rapine di George Clooney e Brad Pitt sono ancora più glamour in 4K
La trilogia Ocean's, famosa per le rapine di George Clooney e Brad Pitt, torna in versione 4K UHD. La Warner ha pubblicato i tre film, girati tra il 2001 e il 2007, in alta definizione, offrendo immagini più nitide e colori più vivaci. Ora, gli appassionati possono rivivere le avventure dei ladri più stilosi del cinema con una qualità visiva superiore. La nuova releasesarà disponibile in negozio e online a partire da questa settimana.
La trilogia diretta da Steven Soderbergh fra il 2001 e il 2007 è arrivata in homevideo grazie a Warner con i tre film tutti insieme nello splendore del 4K UHD. Il massimo del glamour e delle rapine patinate, un'incredibile parata di star e colpi impossibili studiati fino al minimo particolare. Tra il 2001 e il 2007 sul grande schermo spopolarono tre film di Steven Soderbergh che non sono mai finiti nel dimenticatoio. Ocean's Eleven, Ocean's Twelve e Ocean's Thirteen furono trascinati dal fascino di George Clooney, Julia Roberts e Brad Pitt, per dire solamente dei due attori principali di un cast semplicemente stellare che poi avrebbe via via stupito nel secondo e terzo capitolo con interpretazioni strepitose, da Vincent Cassel a Al Pacino. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
