Occupazioni abusive Sgomberati cinque stranieri

Cinque cittadini stranieri sono stati allontanati da case occupate illegalmente, in seguito a un’operazione coordinata nella zona di Cesena. La polizia ha intercettato gli occupanti durante controlli nelle abitazioni e ha scoperto che abusavano di proprietà private. L’intervento ha coinvolto diversi reparti di forze dell’ordine, tra cui Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, che hanno eseguito lo sgombero in diverse zone del territorio. L’attività prosegue per garantire la sicurezza degli abitanti.

Cinque persone, tutti cittadini stranieri, denunciate per occupazione abusiva di case. Massiccia operazione ad alto impatto nel territorio cesenate che ha visto impegnati diversi equipaggi della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Cesena, Mercato Saraceno e Montiano. I controlli straordinari interforze sono stati disposti dal Questore di Forlì-Cesena, Claudio Mastromattei, a seguito delle determinazioni raggiunte nell'ambito del Comitato Provinciale di ordine pubblico e sicurezza, al fine di prevenire e contrastare situazioni di degrado e fenomeni di criminalità nelle zone critiche della città.