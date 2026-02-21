Obiettivo turismo Busitalia acquisisce City Sightseeing Italia

Busitalia, società di Trenitalia del Gruppo FS, ha deciso di espandersi nel settore turistico acquisendo City Sightseeing Italia, noto per i suoi tour nelle principali città italiane. La mossa mira a rafforzare l’offerta di trasporto e servizi dedicati ai visitatori, con un occhio rivolto alla crescita del turismo nazionale e internazionale. L’operazione coinvolge un parco autobus potenziato e nuove rotte dedicate ai turisti. L’accordo è già stato finalizzato e pronto a partire.

Cresce e punta sul turismo Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS) specializzata nel trasporto pubblico su gomma e nella mobilità integrata, che annuncia l’acquisizione del Gruppo City Sightseeing Italia, attivo nelle principali città italiane. L’operazione rientra tra le iniziative del Piano Strategico del Gruppo FS, che mira a rafforzare l’intermodalità e ad ampliare l’offerta di servizi, includendo anche il segmento degli autobus turistici urbani e dei terminali logistici. "Con l’acquisizione del Gruppo City Sightseeing Italia, Busitalia consolida il proprio ruolo nella mobilità integrata e rafforza la presenza in un settore strategico come il turismo – sottolinea Serafino Lo Piano, ad e direttore Generale di Busitalia –, rispondendo alle esigenze di una clientela italiana e internazionale".🔗 Leggi su Quotidiano.net

