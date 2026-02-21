Oasi delle Cesine la mareggiata sfonda il cordone dunale | acqua salmastra verso il mare

La mareggiata ha rotto il cordone dunale dell’Oasi delle Cesine, spinta da venti forti e alte onde. L’acqua salmastra si è riversata nella riserva, raggiungendo il mare aperto. Le onde hanno scavato due nuovi varchi nella barriera naturale, causando danni alla vegetazione e alle zone protette. Questo evento ha modificato temporaneamente il paesaggio della riserva, che ora cerca di recuperare le sue difese naturali. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità.

