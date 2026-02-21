Nvidia e OpenAI si dividono? Le due aziende abbandonano l’accordo pluriennale | ecco cosa succede
Nvidia e OpenAI hanno deciso di interrompere il loro accordo di lunga data, dopo anni di collaborazione nel campo dell’intelligenza artificiale. La causa principale sembra essere la crescente competizione tra le due aziende, che stanno puntando su progetti indipendenti e risorse proprie. La decisione ha portato a un rallentamento nelle joint venture e a nuovi investimenti separati. Le due aziende continuano a sviluppare tecnologie avanzate, ma ora seguono strade diverse.
Il rapporto tra Nvidia e OpenAI, protagoniste di uno dei più ambizioni annunci finanziari nel settore dell’intelligenza artificiale, ora è alle prese con un ridimensionamento. Secondo quanto riportato dal Financial Times, le due aziende abbandonano l’accordo pluriennale che era stato annunciato lo scorso settembre. Nvidia e OpenAI, l’accordo è stato sostituito. L’impegno pluriennale da 100 miliardi di dollari che era stato annunciato lo scorso settembre è stato sostituito. Nvidia, multinazionale tecnologica statunitense, dovrebbe invece essere vicina a finalizzare un investimento da 30 miliardi di dollari nel gruppo guidato da Sam Altman.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
