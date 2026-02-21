Nuovo sciopero di 24 ore del personale ferroviario | previsti disagi anche sul trasporto regionale

Il personale ferroviario ha deciso di scioperare per 24 ore a causa di divergenze con la gestione. La protesta coinvolge tutto il territorio nazionale e interessa anche le stazioni di Pescara, causando ritardi e cancellazioni sui treni regionali. I passeggeri devono prepararsi a possibili disagi, soprattutto nelle ore serali e mattutine. La mobilitazione si inserisce in un periodo di crescenti tensioni tra lavoratori e aziende del settore.

Dalle 21 di venerdì 27 alle 20.59 di sabato 28 febbraio incroceranno le braccia i lavoratori del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Garantiti i servizi essenziali, ma possibili cancellazioni e ritrardi. Tutte le informazioni Sciopero nazionale, e quindi disagi anche alla stazione di Pescara e per tutto il trasporto regionale, dalle 21 di venerdì 27 alle 20.59 di sabato 28 febbraio. A indirlo il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni Per il trasporto regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Primo sciopero del 2026 per il personale ferroviario, a rischio i treni per 24 oreIl primo sciopero del 2026 coinvolge il personale ferroviario, con un'interruzione di 24 ore prevista dal 9 al 10 gennaio.

