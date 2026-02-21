Nuovo sciopero di 24 ore del personale ferroviario | previsti disagi anche sul trasporto regionale

Il personale ferroviario ha annunciato uno sciopero di 24 ore, causando disagi nel trasporto regionale e nelle stazioni di Pescara. La decisione deriva da un malcontento sulle condizioni di lavoro e sulle retribuzioni. I treni potranno subire cancellazioni e ritardi, influendo sugli spostamenti di pendolari e viaggiatori. Le autorità invitano gli utenti a verificare gli orari aggiornati prima di partire, poiché i disagi sono previsti già dalla sera di venerdì.

Dalle 21 di venerdì 27 alle 20.59 di sabato 28 febbraio incroceranno le braccia i lavoratori del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Garantiti i servizi essenziali, ma possibili cancellazioni e ritrardi. Tutte le informazioni Sciopero nazionale, e quindi disagi anche alla stazione di Pescara e per tutto il trasporto regionale, dalle 21 di venerdì 27 alle 20.59 di sabato 28 febbraio. A indirlo il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni Per il trasporto regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Primo sciopero del 2026 per il personale ferroviario, a rischio i treni per 24 oreIl primo sciopero del 2026 coinvolge il personale ferroviario, con un'interruzione di 24 ore prevista dal 9 al 10 gennaio.

