Nuovi voli dall' aeroporto Cascone attacca Iannone e Ferrante | Fanno solo post

L’annuncio dei nuovi voli dall’Aeroporto di Salerno ha scatenato una polemica tra il consigliere regionale Luca Cascone, che accusa i Sottosegretari al Mit Antonio Iannone e Tullio Ferrante di fare solo promesse senza azioni concrete. Cascone denuncia che le dichiarazioni ufficiali non si sono tradotte in fatti tangibili, evidenziando come le promesse rimangano soltanto parole. La discussione si concentra sui tempi reali di avvio dei voli e sulla mancanza di dettagli pratici. La situazione rimane in attesa di sviluppi concreti.

SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Quattro nuove rotte nazionali presso l'Aeroporto di Salerno: i commenti di Iannone, Ferrante, Vietri e Ilardi sull'accordo tra Aeroitalia e Gesac Aeroporto di Salerno, l'appello di Ferrante e Iannone: "Percorso rilancio, collegamenti shuttle e azzeramento addizionali" Autogrill di Baronissi Est e Ovest: a rischio i posti di lavoro dei 41 addetti dei punti ristoro, l'appello dei sindacati Crollo e cedimenti senza fine a Salerno: nuovo sprofondamento del suolo dove è prevista l'inaugurazione di una mattonella 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Aeroporto di Salerno, Ferrante e Iannone (Mit) convocano Enac e Gesac

Nuovi voli Wizz Air dall’aeroporto di Rimini (ma non c’è più Barcellona)L’aeroporto di Rimini ha annunciato nuovi voli Wizz Air, anche se questa volta niente destinazioni a Barcellona.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.