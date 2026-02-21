Nuovi daziUrso | cautelaresponsabilità

Il ministro Urso ha espresso prudenza dopo che il presidente Trump ha annunciato nuovi dazi al 10%, in seguito alla bocciatura delle tariffe precedenti da parte della Corte Suprema. La misura, che riguarda diverse importazioni, rischia di influenzare i prezzi e il commercio internazionale. Urso ha invitato a evitare reazioni impulsive e a valutare attentamente le conseguenze di questa scelta. La discussione sui dazi continua a tenere banco tra gli esperti di economia.

11.27 Commentando i nuovi dazi al 10% firmati dal presidente Trump dopo la bocciatura della Corte Suprema delle precedenti misure tariffarie,il titolare del Mimit invita a "cautela e responsabilità". Al Forum in Masseria organizzato da Bruno Vespa a Saturnia, Urso spiega: "Gli Usa sono un grande,imprescindibile partner commerciale e un significativo partner politico dell'Europa e l'Europa ha bisogno più che mai dell'Alleanza atlantica. Altro che crollo drammatico", dopo i dazi "nel 2025 l'Italia è cresciuta in export più di altri Paesi G7".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Barbara D’Urso: Nuovi Progetti e Possibile Coinvolgimento a Sanremo 2026Barbara D’Urso, nota conduttrice televisiva, potrebbe tornare in prima serata con un ruolo di rilievo al Festival di Sanremo 2025. Dazi sui pacchi di piccolo valore: una scelta di responsabilità per far emergere il prezzo nascosto del “low cost” cineseDal 1° luglio 2026, l’Unione europea introdurrà una tassa sui pacchi di piccolo valore provenienti da Paesi terzi, con l’obiettivo di rivelare i costi nascosti del “low cost” cinese. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Dazi, Tajani convoca una riunione della task force con le imprese. Urso: 'Servono cautela e responsabilità'Il ministro degli Esteri: 'Bisogna governare il momenti di incertezza e cercare di essere rassicuranti' (ANSA) ... ansa.it Urso, sui dazi serve 'cautela e responsabilità'Sui dazi dopo la bocciatura da parte della Corte suprema Usa serve cautela e responsabilità. Gli Stati Uniti sono un grande, imprescindibile partner commerciale e un significativo partner politico de ... ansa.it Trump risponde alla Corte Suprema, nuovi dazi al 10% per tutti i Paesi e attacco ai giudici: "Sciocchi e asserviti a interessi stranieri" - facebook.com facebook Il presidente degli #Usa #DonaldTrump ha annunciato che firmerà un ordine per imporre nuovi #dazi oltre a quelli già esistenti x.com