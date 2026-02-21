Nuovi autobus in città Cacciotto replica | Parco mezzi in aumento ma certi villaggi non hanno collegamento

L’amministrazione comunale ha presentato nuovi autobus e annunciato assunzioni, ma molti quartieri periferici restano isolati. Cacciotto evidenzia che, nonostante i veicoli aggiuntivi, alcuni villaggi non sono ancora collegati con il centro. La situazione si fa sentire soprattutto nelle zone più lontane, dove i residenti devono affrontare lunghe attese. La mancanza di collegamenti adeguati continua a creare disagi per chi vive in quelle aree. La questione resta aperta per il Comune.

"Nella giornata di ieri l'amministrazione comunale ha presentato nuovi autobus e annunciato nuove assunzioni. Dispiace purtroppo constatare che, al netto di un parco mezzi che aumenta, interi villaggi rimangono privi di collegamento". Il presidente del III quartiere Alessandro Cacciotto commenta.