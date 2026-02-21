Nuove povertà e sovraindebitamento Perugia lancia la proposta città senza slot machine
A Perugia, molte famiglie si trovano sopraffatte dai debiti a causa di spese impreviste e di un costo della vita in aumento. La città ha deciso di intervenire con l’iniziativa
Preoccupano i dati sui "lavoratori poveri" diffusi dalla Caritas: +25% di richieste da chi lavora, ma non arriva a fine mese Famiglie che affogano nei debiti, nel silenzio, strangolate da un costo della vita che supera sempre più spesso l’unico stipendio faticosamente guadagnato. È la fotografia scattata durante l’incontro pubblico dedicato a sovraindebitamento e usura, tenutosi presso il Centro Socio-Culturale di Ferro di Cavallo, che ha visto una nutrita partecipazione di cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali. L’evento, organizzato da A.Di.C. Umbria aps, ha acceso i riflettori su una piaga sociale in forte espansione, spostando l’attenzione dal fenomeno criminale dell’usura alla sua principale porta d’ingresso: la mancanza di liquidità e l’impossibilità di arrivare a fine mese.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Pensioni, Codici: giovani a rischio povertà e sovraindebitamentoSecondo i dati del Focus Censis–Confcooperative, il rischio di povertà tra i giovani pensionati cresce a causa di una riduzione del tasso di sostituzione.
Mattarella: «Le nuove povertà sono un problema da affrontare»C'è Diego, studente magistrale di economia con un disturbo dell'apprendimento, che ha potuto iscriversi all'università nonostante le difficoltà economiche della famiglia. E Amin, madre di cinque figli ... ilmessaggero.it
