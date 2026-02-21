Nuova perdita d’acqua tornano in azione gli operai

Una nuova perdita d’acqua ha costretto gli operai a intervenire di nuovo in via Cupa Madonna di Varano. Dopo tre giorni dal primo intervento, è stato necessario scavare ancora, questa volta a pochi metri dal primo punto riparato domenica sera. I tecnici stanno lavorando per individuare e riparare la falla, che ha causato un nuovo allagamento sulla strada. La situazione resta sotto controllo, ma le riparazioni continuano.

A distanza di tre giorni dal primo intervento, si è reso necessario un nuovo scavo in via Cupa Madonna di Varano per una seconda perdita d’acqua comparsa a poca distanza dal punto già riparato domenica sera. Come si ricorderà, intorno alle 18.30 di domenica una tubazione interrata aveva ceduto sotto la sede stradale, sul lato opposto della carreggiata rispetto al bar Menghini e agli uffici di Laser Ufficio. L’acqua aveva iniziato a fuoriuscire copiosamente dal sottosuolo, invadendo la strada e scorrendo verso valle in un tratto caratterizzato da lieve pendenza. Sul posto era intervenuta una squadra di emergenza di Astea, che aveva messo in sicurezza l’area e avviato le verifiche per individuare l’origine del guasto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

