Nuova Estense il comitato | Ora i Comuni spingano il progetto

Il comitato La Via Maestra ha concluso il suo lavoro sulla Nuova Estense, dopo cinque anni di incontri e negoziati tra vari enti. La causa principale è stata la difficoltà di trovare un accordo condiviso per il proseguimento della strada e la definizione di un progetto realistico. Ora, il comitato invita i Comuni a prendere in mano la situazione e accelerare le decisioni. La proposta di sviluppo stradale attende di essere portata avanti.

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova Estense, il comitato: "Ora i Comuni spingano il progetto"

Dopo cinque anni impegnati nel far concordare i vari enti coinvolti ad una soluzione unitaria per il proseguimento di parte della Nuova Estense e avere in mano un concreto quadro di fattibilità, il comitato La Via Maestra ritiene esaurito il suo compito primario e ‘passa la mano’ (e i progetti) alle pubbliche amministrazioni. Stefano Marchetti, presidente del comitato, spiega: "Abbiamo appreso dal Mit (Ministero Infrastrutture e Trasporti) la conclusione del quadro di esigenzialità di una opera attesa da molti anni sull’ Appennino modenese. Dopo un quinquennio di proficuo impegno del comitato La Via Maestra, abbiamo finalmente tagliato il traguardo che ci eravamo prefissati quando intraprendemmo questa avventura.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Biblioteca chiusa da 913 giorni, il Comitato scrive alla nuova Assessora: "Ora chiarezza e tempi certi"La biblioteca La Magna Capitana resta chiusa da più di 900 giorni. Due Torri, il progetto in consiglio comunale. Il comitato per il no: "Ma quale riqualificazione?"Nel 2025, la giunta comunale di Arezzo ha approvato una variante urbanistica per il progetto Due Torri, suscitando dibattito tra residenti e comitati. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nuova Estense, il comitato: Ora i Comuni spingano il progetto; Emilia - Romagna: completato quadro esigenziale SS 12; Referendum. Anche a Copparo nasce il Comitato per il No; Tangenziale di Pavullo, opera fondamentale. «Il sì del Ministero al prolungamento dell’Estense è una svolta epocale»Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riconosce l’importanza del progetto di prolungamento della Nuova Estense, la Statale 12, da Pavullo a Montecreto. E lo sottoscrive tramite l’atto che ... msn.com Per il tratto all’altezza del ponte della Nuova Estense sull’autostrada A1 si ipotizza il cantiere ad agosto - facebook.com facebook #Tangenziale di #Pavullo e prolungamento della Nuova #Estense, Ministero delle Infrastture e dei Trasporti e Anas: «Opera fondamentale» x.com