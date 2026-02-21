Nuggets | 157 punti al Moda Center season-high NBA

I Denver Nuggets hanno segnato 157 punti contro i Portland Trail Blazers, stabilendo il record stagionale in NBA. La squadra si è scatenata in attacco, portando a casa una vittoria storica in trasferta. I giocatori hanno messo a segno numerosi tiri da lontano e in penetrazione, dominando il match fin dall'inizio. La partita si è conclusa con un risultato che resterà nella memoria dei tifosi come una delle migliori prestazioni offensive della stagione.

Una performance offensiva densa di segnature firma una vittoria esterna storica dei Denver Nuggets contro i Portland Trail Blazers, con un punteggio finale molto ampio. L'incontro mette in luce una squadra in stato di grazia, capace di imporre ritmo e precisione dall'inizio alla fine. Il punteggio finale è stato 157 a 103, confermando un nuovo record di punti in trasferta per la franchigia e rappresentando la massima segnatura di una partita NBA in questa stagione. L'esito evidenzia una vittoria netta in trasferta, supportata da performance individuali di rilievo. Nikola Jokic ha guidato la squadra con 32 punti, 9 rimbalzi e 7 assist, fornendo una spina dorsale offensiva e di gioco.