Nucleare IranAxios | Usaok ma no bomba

Gli Stati Uniti hanno dato il via libera a una proposta che permette all'Iran di continuare alcune attività di arricchimento dell'uranio, purché non puntino a sviluppare armi nucleari. La decisione arriva dopo mesi di tensioni e negoziati sul programma nucleare di Teheran. La proposta prevede che l’Iran possa mantenere un livello minimo di attività nucleare simbolica, eliminando ogni rischio di proliferazione. La questione resta al centro delle discussioni internazionali.

12.15 L'Amministrazione Trump è pronta a considerare una proposta che consenta all'Iran di proseguire "simboliche" attività di arricchimento dell'uranio nell'ambito del suo programma nucleare se sarà esclusa la possibilità di arrivare alla bomba. E' quanto scrive Axios sulla base di dichiarazioni di un funzionario Usa di alto grado. Si precisa che allo stesso a Trumo sono state presentate opzioni militari che prevedono anche che venga presa di mira direttamente la Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Iran, “nessun ultimatum dagli USA”: ma via libera ai colloqui sul nucleareL’Iran ha chiarito che gli Stati Uniti non gli hanno posto alcun ultimatum sul programma nucleare.

Iran: “Sì all’accordo sul nucleare con gli Usa, ma se ci attaccano reagiremo”L’Iran ha annunciato di essere aperto a un nuovo accordo sul nucleare con gli Stati Uniti.

Iran, Trump: accordo su nucleare o attacchiamo - Unomattina 30/01/2026

