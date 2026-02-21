Novate addio allo storico tipografo Adelio Novati

Adelio Novati, storico tipografo di Novate, è scomparso venerdì scorso, portando via un pezzo importante della tradizione locale. La sua morte colpisce profondamente la comunità, che ricorda con affetto gli anni in cui ha gestito con passione la stamperia di famiglia. La sua attività ha lasciato tracce tangibili nel centro del paese, dove ancora si conservano alcuni dei suoi lavori più significativi. La città si prepara a onorare la memoria di un artigiano che ha segnato il territorio.

© Ilnotiziario.net - Novate, addio allo storico tipografo Adelio Novati

