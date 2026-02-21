Novara controlli in centro e in stazione | due persone denunciate e oltre 200 idetificate

A Novara, il 20 febbraio, la polizia ha condotto controlli nel centro cittadino e alla stazione, denunciando due persone e identificandone oltre 200. L’intervento ha visto l’impiego di più forze di polizia, che hanno perlustrato le aree più frequentate per contrastare comportamenti sospetti. Durante le operazioni sono stati trovati oggetti senza documenti e alcune persone sono state segnalate per irregolarità. Le verifiche continueranno nelle prossime settimane.

Prevenzione e controlli della polizia di Stato a Novara. Nella serata di ieri, venerdì 20 febbraio, è stato effettuato un articolato servizio straordinario di controllo del territorio, realizzato in collaborazione con la Polizia Ferroviaria e la Polizia Locale di Novara. L’operazione ha interessato alcune aree ritenute particolarmente sensibili per la vivibilità cittadina, a partire dalla zona della stazione ferroviaria e dalle principali vie del centro. In queste aree sono stati svolti controlli appiedati mirati alla prevenzione di situazioni di degrado e al rafforzamento della percezione di sicurezza da parte dei cittadini.🔗 Leggi su Novaratoday.it

