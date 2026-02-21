Nordio | su Giustizia rischiata la rissa

Il ministro Nordio ha spiegato che, durante le recenti discussioni sulla Giustizia, le tensioni sono aumentate così tanto da rischiare uno scontro acceso. La causa è stata la forte polemica tra le forze politiche, che si sono scatenate anche sui social e nelle commissioni parlamentari. Nordio ha sottolineato che senza un sistema giudiziario funzionante, la sicurezza del paese resta a rischio. La discussione rimane ancora molto aperta.

14.54 Parlando all'incontro bolognese "Non c'è sicurezza senza giustizia" il ministro Nordio riflette: nelle settimane scorse, nel confronto sulla Giustizia, "c'è stata una accelerazione polemica, che ha rischiato di sfociare in rissa". Il presidente della Repubblica lo ha "bene ricordato, facendo una sorta di esortazione, un 'cercate di non alzare i toni'". Mattarella "sì è rivolto a entrambe le parti dicendo di riportare la discussione nell'ambito contenutistico. Esortazione che ho accolto con piacere".

