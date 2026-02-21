Nordio e Piantedosi in città | Qui anche amici del PD a favore del sì

Carlo Nordio e Matteo Piantedosi sono arrivati a Bologna per un evento di Fratelli d’Italia, organizzato all’hotel Savoia Regency. La visita dei ministri si è svolta in un momento di tensione politica e ha attirato anche alcuni amici del PD, che hanno espresso il loro sostegno alla riforma della giustizia. Durante l’incontro, si è parlato di sicurezza e di come migliorare l’efficacia delle pene. La discussione ha coinvolto diverse opinioni tra i partecipanti.

I ministri della giustizia e dell'interno, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi sono arrivati a Bologna per partecipare a un evento organizzato da Fratelli d’Italia all’hotel Savoia Regency di via del Pilastro: inizialmente l'incontro (dal titolo “Non c’è sicurezza senza giustizia”) era stato organizzato in piazza XX Settembre ma è poi stato spostato in periferia. Un cambiamento di location (commentato già a inizio lavori da Galeazzo Bignami) giunto dopo che il segretario dem bolognese Enrico Di Stasi aveva rivelato in anticipo la notizia, dando così il via a una polemica fra partito democratico e gli esponenti di Fratelli d'Italia, che hanno denunciato la fuga di notizie.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Piantedosi: Partecipare al voto è grande occasione democratica. Anche a sinistra in tanti a favore del sìIl ministro Piantedosi ha sottolineato che partecipare al voto rappresenta un'importante occasione democratica.

