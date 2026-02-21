Nordio e Piantedosi in città Pilastro presidiato dalla polizia

Carlo Nordio e Matteo Piantedosi sono arrivati a Bologna per un incontro ufficiale. La visita dei ministri, causata dall’evento organizzato da Fratelli d’Italia, ha attirato l’attenzione nel quartiere Pilastro, dove le forze dell’ordine hanno rafforzato i controlli. La zona è stata presidiata per garantire la sicurezza durante il dibattito intitolato “Non c’è sicurezza senza giustizia”. La presenza dei ministri ha suscitato molte reazioni tra i residenti e i commercianti locali.

I ministri della giustizia e dell'interno, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi sono arrivati a Bologna per partecipare a un evento organizzato da Fratelli d’Italia all’hotel Savoia Regency di via del Pilastro: inizialmente l'incontro (dal titolo “Non c’è sicurezza senza giustizia”) era stato organizzato in piazza XX Settembre ma è poi stato spostato in periferia. Un cambiamento di location (commentato già a inizio lavori da Galeazzo Bignami) giunto dopo che il segretario dem bolognese Enrico Di Stasi aveva rivelato in anticipo la notizia, dando così il via a una polemica fra partito democratico e gli esponenti di Fratelli d'Italia, che hanno denunciato la fuga di notizie.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

All’Hotel Savoia del Pilastro. Evento per il ’sì’ al referendum. Arrivano Nordio e PiantedosiIl ministro Carlo Nordio e il ministro Matteo Piantedosi partecipano a un evento all’Hotel Savoia del Pilastro, promosso dai gruppi di Fratelli d’Italia, dopo che i due hanno criticato le recenti proposte di riforma della giustizia.

Nordio e Piantedosi a Bologna sabato, sale la tensione in cittàSabato, a Bologna, si registra un aumento della tensione politica con la visita dei ministri Nordio e Piantedosi.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.