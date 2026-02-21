Nordio a Modena per il Sì al referendum | Con la riforma sgretoleremo il sistema delle correnti

Carlo Nordio ha visitato Modena per sostenere il Sì al referendum, puntando il dito contro le correnti interne al sistema giudiziario. Durante l'incontro all'hotel Baia del Re, il Ministro ha spiegato come la riforma possa indebolire le pratiche di favoritismo e migliorare la trasparenza. La partecipazione di Nordio ha attirato numerosi sostenitori, desiderosi di ascoltare le sue proposte di cambiamento. La discussione si è concentrata sulle conseguenze di questa modifica nel settore giudiziario locale.

Tappa modenese per il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che nel primo pomeriggio di oggi è stato ospite di Fratelli d'Italia all'hotel Baia del Re, nell'ambito di una serie di incontri tenutisi in regione per presentare le ragioni del Sì al referendum. Ad accogliere il Ministro sono stati il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia in Emilia-Romagna, e l’onorevole Dondi insieme ai consiglieri regionali Arletti e Pulitanó e il capogruppo in comune Luca Negrini, promotori dell’iniziativa. Barcaiuolo ha sottolineato la forte partecipazione registrata e l’impegno del partito in vista del referendum, che ha programmato 40 incontri in provincia: "Siamo pronti ad andare porta a porta per spiegare le ragioni di un Sì che migliorerà la giustizia e renderà il sistema più equilibrato e trasparente, liberando la magistratura dal potere delle correnti e rendendola più libera e autonoma. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Referendum, Nordio: «Con il “sì” salterà il sistema delle correnti in magistratura»Il ministro della giustizia Carlo Nordio afferma che il voto favorevole al Referendum del 22 e 23 marzo potrebbe rompere il sistema delle correnti in magistratura.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: RIFORMA GIUSTIZIA, IL MINISTRO NORDIO A MODENA PER LE RAGIONI DEL SI; Nordio a Modena per il Sì al referendum: Con la riforma sgretoleremo il sistema delle correnti; Domani il ministro Nordio alla Baia del Re: Confronto pubblico sulla giustizia; Nordio: Inchiesta Mose? Rapida e senza fuga di notizie.

RIFORMA GIUSTIZIA, IL MINISTRO NORDIO A MODENA PER LE RAGIONI DEL SINel video Carlo Nordio, Ministro della Giustizia Incontro aperto a Modena con il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, alla Baia del Re in strada Vignolese. L’appuntamento si inserisce in una serie ... tvqui.it

Referendum Giustizia: sabato a Modena il ministro NordioA poco più di un mese dal referendum sulla riforma della Giustizia, (voto il 22 e il 23 marzo), la campagna entra nella sua fase più intensa e anche Modena diventa una tappa significativa del confront ... lapressa.it

In questo momento iniziativa di approfondimento per il referendum sulla legge Meloni-Nordio a Modena - facebook.com facebook