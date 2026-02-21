Non solo oro olimpico ma anche di stile | Alysa Liu riscrive l' estetica del pattinaggio con i suoi halo hair bicolore simbolo di libertà carattere e identità
Alysa Liu ha attirato l’attenzione con il suo nuovo stile di capelli bicolore, che rappresenta libertà e personalità. La pattinatrice americana ha deciso di cambiare look prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, scegliendo un’acconciatura originale che richiama l’arte del pattinaggio. Questa scelta ha suscitato entusiasmo tra gli spettatori e i fan, che hanno apprezzato il modo in cui esprime la propria identità. La sua presenza in pista va oltre le performance tecniche.
A ll’Ice Skating Arena di Milano-Cortina 2026 non sono stati solo salti e rotazioni a conquistare il pubblico. A brillare, insieme all’oro olimpico e al suo talento, è stata (anche) la chioma bicolor di Alysa Liu: i suoi halo hair trasformano un semplice hair look in un manifesto di libertà personale. Come lo stile alt-grunge di Alysa Liu sta cambiando il mondo del pattinaggio artistico X Alysa Liu e gli “halo hair”. Quando l’estetica rompe gli schemi. All’Ice Skating Arena di Milano-Cortina 2026, accanto alle curve perfette dei salti e alle rotazioni della campionessa olimpica Alysa Liu, un altro dettaglio ha catalizzato gli sguardi: la sua chioma bicolore. 🔗 Leggi su Iodonna.it
La storia dietro gli halo hair della pattinatrice Alysa Liu, medaglia d'oro a Milano Cortina 2026Alysa Liu, pattinatrice statunitense, ha scelto di sfoggiare gli halo hair prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, un look che ha richiesto cinque ore di lavoro.
