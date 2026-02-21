Non resiste al richiamo del Carnevale di San Giuseppe Jato denunciato sorvegliato speciale

Un uomo sottoposto a sorveglianza speciale e obbligato a rimanere a San Cipirello ha partecipato al Carnevale di San Giuseppe Jato, sfidando le regole. Nonostante le restrizioni e il monitoraggio, si è recato nella località vicina per assistere ai festeggiamenti. La sua presenza ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che lo hanno riconosciuto e denunciato. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle autorità locali.

Con il suo status di sorvegliato speciale, con tanto di obbligo di soggiorno a San Cipirello, non avrebbe potuto farlo, eppure non era riuscito a resistere al richiamo del Carnevale di San Giuseppe Jato. I carabinieri hanno denunciato un 75enne sorpreso a violare, senza alcuna autorizzazione, le prescrizioni imposte dal giudice. I controlli hanno infine permesso di sequestrare, ma a carico di ignoti, due coltelli lunghi 20 e 30 centimetri abbandonati per strada. "Le attività dell'Arma - si legge in una nota - hanno consentito di mantenere un clima di legalità durante i festeggiamenti, con presidi nei principali punti della movida jatina".