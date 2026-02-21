Non era scandaloso indagare un poliziotto per un increscioso incidente di servizio?
Il 26 gennaio scorso, durante un’operazione antidroga nel boschetto di Rogoredo, un poliziotto ha sparato e ucciso uno spacciatore. La procura di Milano ha aperto un’indagine per chiarire i fatti. La notizia ha scatenato reazioni tra politici e giornalisti, che hanno chiesto di proteggere le forze di polizia con uno scudo penale. La discussione sulla responsabilità degli agenti si è riaccesa, portando alla luce le tensioni sulla gestione dei casi di vita o di morte.
Dopo che il 26 gennaio scorso, in un’operazione di polizia nel boschetto dello spaccio di Rogoredo, un agente uccise uno spacciatore e la procura di Milano avviò un’indagine per accertare quanto fosse successo, l’intera destra politico-giornalistica insorse contro questa decisione, ribadendo la necessità di introdurre – come lungamente promesso – uno scudo penale per le forze dell’ordine, per sottrarle all’onta del sospetto. Era tutto chiaro, no? Lo spacciatore aveva puntato contro il poliziotto una pistola (giocattolo: ma chi poteva pensarlo?) e quest’ultimo aveva sparato per difendersi. Lo aveva detto l’agente, lo avevano confermato i quattro colleghi presenti sulla scena dei fatti.🔗 Leggi su Linkiesta.it
