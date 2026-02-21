Non c’è Sìcurezza senza giustizia | ecco l’evento di FdI con Nordio e Piantedosi diretta

Fratelli d’Italia ha organizzato un evento a Bologna con Nordio e Piantedosi, in risposta alle recenti proteste sulla sicurezza. La manifestazione si è concentrata sulla relazione tra giustizia e tutela dei cittadini, coinvolgendo rappresentanti istituzionali e cittadini. Durante l’incontro, si sono affrontate le sfide del sistema giudiziario e le proposte per rafforzare l’ordine pubblico. La serata si è svolta all’Hotel Savoia Regency, attirando un pubblico interessato ai temi trattati.

“Non c’è Sìcurezza senza giustizia”. Bologna accoglie presso l’Hotel Savoia Regency l’evento organizzato dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sul referendum della giustizia del 23 e 24 marzo. Ad aprire i lavoro sono i capigruppo di FdI a Montecitorio, Galeazzo Bignami e Lucio Malan. A seguire l’intervista del direttore de Il Tempo, Daniele Capezzone, del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Seconda parte dell’incontro sarà il dibattito moderato da Hoara Borselli con Pasquale Griesi, sindacalista FSP Polizia di Stato, Luciano Masini, luogotenente dei Carabinieri, coinvolto in un omicidio per legittima difesa nel riminese e Vincenzo Gualzetti, padre di una ragazza di 15 anni uccisa da un coetaneo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Referendum, sabato 21 l’evento FdI con i ministri Nordio e PiantedosiIl referendum e l’incontro di sabato 21 febbraio a Bologna sono legati alle dichiarazioni dei ministri Nordio e Piantedosi, che hanno confermato il loro sostegno alle proposte di riforma della giustizia e della sicurezza.

Referendum, Prisco (FdI): "Senza giustizia non c'è sicurezza. Grazie a Nordio per aver scelto Perugia"Prisco di FdI afferma che senza giustizia non si può garantire la sicurezza e ringrazia Nordio per aver deciso di tenere il dibattito a Perugia, città nota per il suo tribunale tra i più grandi d’Italia.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.