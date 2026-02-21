Non c' è pace per l' Unione | il 2-3 con il Cittadella non la muove dai quattro punti

La Triestina perde 3-2 contro il Cittadella, causando un ulteriore rallentamento in classifica. La squadra ha subito due gol nei primi tempi, complicando la partita già difficile. I padroni di casa hanno tentato una rimonta nel secondo tempo, ma non sono riusciti a recuperare il risultato. Le assenze di alcuni giocatori chiave si sono fatte sentire sul campo. La prossima partita si avvicina, mentre la squadra cerca di reagire.

Il 2-1 si protrae fino al recupero: poi la rete dal limite con un destro dal limite di Vertainen e l'assist fatale degli ospiti Non c'è pace per la Triestina. In un clima già appesantito dall'indagine della guardia di finanza, il match odierno con il Cittadella si conclude con un 3-2 per la squadra in trasferta. Dopo la prima stroncatura al 13' firmata Cittadella, la speranza del popolo dell'Unione si riaccende brevemente al 62' da una rete di Alessandro Faggioli. L'attaccante pescarese ha concesso un attimo di respiro e poi, 7 minuti dopo, 2 a 1 per gli ospiti con il gol di Anastasia. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Mattarella: "Insensata pace di chi muove la guerra, Italie e Ue con Kiev"Il presidente Mattarella sottolinea l'importanza di mantenere fermo il sostegno all'Ucraina, condannando ogni tentativo di pace insensata e riaffermando i valori fondamentali dell'Europa e dell'Italia.

Cittadella dello sport, qualcosa si muove: torna in funzione la cabina per l’alimentazione elettrica degli impiantiQualcosa si muove alla Cittadella dello Sport di Fondi Patti: dopo i lavori di ricostruzione, la cabina di trasformazione mediabassa tensione principale è tornata in funzione.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.