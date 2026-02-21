Nodo strategico per l’intero Nord-Est

Padova si conferma un nodo strategico per il Nord-Est, dopo aver migliorato le sue infrastrutture di trasporto. La città, nota per il suo patrimonio artistico e culturale, si collega facilmente con Venezia, Verona e altre mete grazie a nuove tratte ferroviarie e strade potenziate. La presenza di una stazione ad alta velocità permette spostamenti più rapidi, favorendo così la mobilità tra le principali città della regione. La crescita dei collegamenti rende Padova un punto di riferimento importante nel settore dei trasporti.

Dopo Milano, Firenze, Monza, Bologna, Pistoia, Modena, Prato, Sondrio il viaggio nella mobilità urbana fa tappa a Padova, la città del Santo che oltre a essere un riferimento per l’arte e la cultura è anche un nodo strategico per l’interno Nord-Est, grazie a un’efficiente connessione autostradale e una stazione ferroviaria ad alta velocità. Lo sviluppo di nuovi parcheggi scambiatori e le nuove linee di tram serviranno a farla diventare una smart city, dove la tecnologia supporta una circolazione integrata e green.🔗 Leggi su Quotidiano.net

