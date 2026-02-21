Niscemi la squadra riscatta la comunità | +1 punto per la speranza

Niscemi ha conquistato un punto importante, portando un sorriso alla comunità locale. La squadra di calcio si prepara a sfidare l’Acquadolcese in una partita che può dare nuovo slancio alla stagione. I giocatori si allenano intensamente, consapevoli dell’importanza di ogni risultato. La partita rappresenta un’occasione per rafforzare la speranza di raggiungere l’obiettivo di promozione. La sfida si gioca domenica pomeriggio allo stadio comunale.

Niscemi punta all'Eccellenza: la squadra simbolo di una comunità che riparte. Il Niscemi calcio si prepara ad affrontare una sfida cruciale sul campo dell'Acquadolcese, in una partita che va oltre il semplice valore della classifica nel girone B di Eccellenza. L'incontro, in programma al "Pontelongo", si carica di significato emotivo per una comunità che sta faticosamente cercando di rialzarsi dopo la devastante frana che l'ha colpita, trovando nello sport un simbolo di resilienza e speranza. Una comunità ferita, una squadra unita. La recente frana ha profondamente segnato il tessuto sociale di Niscemi, lasciando una ferita aperta nel cuore della comunità.

