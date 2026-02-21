Niscemi | 26 giorni di pasti caldi l’Avcs passa il testimone

A Niscemi, una frana ha causato danni significativi, portando l’Avcs a intervenire con pasti caldi per 26 giorni. La comunità ha ricevuto aiuto concreto dall’associazione, che ha distribuito cibo e assistenza quotidiana alle famiglie colpite. Ora, l’Avcs ha consegnato il testimone al gruppo Alfa, segnando la fine di un periodo di sostegno intenso. La solidarietà si è concretizzata in un aiuto immediato e tangibile per chi ha perso tutto.

Niscemi ringrazia: un mese di solidarietà dell'Avcs e il passaggio di consegne al gruppo Alfa. Niscemi, in provincia di Siracusa, ha concludersi un importante intervento di assistenza da parte dell'Associazione Volontari Città di Siracusa (Avcs), che per ventisei giorni ha fornito supporto alla comunità colpita da una recente frana. L'impegno, focalizzato sulla preparazione e distribuzione di pasti caldi, è stato un esempio di solidarietà e coordinamento, e si è concluso con il passaggio di consegne al gruppo Alfa di Chiaramonte Gulfi, garantendo la continuità dell'assistenza alla popolazione. L'esperienza evidenzia la crescente necessità di una risposta efficace e capillare alle emergenze, e il ruolo fondamentale del volontariato nel supportare le istituzioni e le comunità locali.