Niente Malen questo olandese ma gli altri? Non solo Van Basten e Davids ci fu pure Bogarde

Malen non si trova tra gli olandesi che hanno lasciato un’impronta alla Roma, ma altri sì. Arrivato a gennaio, il nuovo attaccante si è già distinto in campionato. La squadra ha visto passaggi di giocatori come Van Basten, Seedorf e Gullit, che hanno contribuito a scrivere la storia del club. Tuttavia, non tutti gli olandesi hanno avuto successo: Reiziger e Bogarde sono ancora oggetto di discussione. La presenza di olandesi in giallorosso rimane un tema di interesse.

© Gazzetta.it - Niente Malen questo olandese, ma gli altri? Non solo Van Basten e Davids, ci fu pure Bogarde...

Taglio dal centro verso l’esterno dell’area, palla controllata in velocità e tocco delicato di destro a scavalcare il portiere in uscita: va bene che viviamo nell’epoca dell’enfasi e delle iperboli, dei paragoni impegnativi e degli accostamenti suggestivi (e spesso esagerati), ma alzi la mano chi, al primo dei due gol segnati da Donyell Malen al Cagliari, non ha pensato a un altro olandese che ha seminato prodigi sui campi della nostra Serie A. E infatti. Nel dopopartita, al centravanti arrivato alla Roma a gennaio, 5 gol nelle prime 5 partite di campionato dopo la doppietta di domenica scorsa a Napoli, hanno chiesto se, almeno nell’azione della prima rete, si era sentito un po’ Van Basten; se, in generale, il confronto con l’ex milanista, 90 gol in 147 partite di campionato in rossonero dall’87 al ’93, fosse tacciabile di lesa maestà o avesse un qualche pur minimo senso.🔗 Leggi su Gazzetta.it Ex Milan, Galli su Pulisic: ” Sta diventando un cecchino come lo era Van Basten, ma…”Giovanni Galli, ex portiere del Milan, commenta le prestazioni di Pulisic, accostandolo a Van Basten per alcune movenze. Milan, Braida: “Il più grande fuoriclasse in rossonero? Forse Van Basten, ma come si fa a scegliere…”Ariedo Braida ha ricordato i momenti più belli della sua lunga carriera al Milan, sottolineando come sia difficile individuare il più grande giocatore del club. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Roma niente Malen, ma il Napoli rimonta due volte; Malen sontuoso, sfiorato il blitz -; Fantacalcio, impatto niente Malen da top: meglio di Lautaro fino a fine stagione?. Fantacalcio, impatto niente Malen da top: meglio di Lautaro fino a fine stagione?Impatto devastante per Malen nella Roma e al fantacalcio: meglio lui o Lautaro Martinez fino a fine stagione? Le nostre considerazioni ... calciodangolo.com Donyell Malen è cresciuto nel mito di Henry. Ma lui la Juventus l'ha solo sfiorata...Donyell Malen fino a questo momento è per distacco il miglior acquisto di gennaio. Ieri sera l'attaccante olandese ha nuovamente aggiornato. tuttomercatoweb.com Roma A.M. e Roma P.M.: Avanti Malen e Post Malen Da gennaio è cambiato tutto: niente più attacco “a strappi” e niente più dipendenza dalle magie di Soulé. Malen è un’arma totale: 5 gol in 5 partite, tiri e tocchi in area da leader, e nel big match di Napoli - facebook.com facebook Fantacalcio, impatto “niente Malen” da top: meglio di Lautaro fino a fine stagione #fantacalcio #calcio x.com