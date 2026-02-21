Nervi respira | nuove panchine e più comfort nei parchi entro il 2026

Nervi ha riavuto le panchine nei parchi dopo l’Euroflora del 2022, un passo importante per migliorare la vivibilità dei luoghi pubblici. La ripresa delle sedute è stata possibile grazie a un intervento di Aster, che ha installato anche nuove panchine per aumentare il comfort dei visitatori. La riparazione e l’ampliamento delle aree di sosta sono parte di un progetto che mira a rendere i parchi più accoglienti entro il 2026.

Nervi ritrova il comfort: le panchine tornano nei parchi dopo l'Euroflora. I parchi di Nervi, a Genova, hanno riacquistato un elemento di comfort per i visitatori: le panchine, rimosse durante i preparativi dell'Euroflora del 2022, sono state reinstallate e nuove sedute sono state aggiunte grazie all'intervento di Aster. L'iniziativa, completata a febbraio 2026, mira a migliorare la fruibilità degli spazi verdi per cittadini e turisti. Un impegno mantenuto: la restituzione degli spazi alla comunità. Dopo un periodo di assenza dovuto alle esigenze logistiche legate all'organizzazione dell'Euroflora, le panchine sono tornate ad abbellire i parchi di Nervi.