Nell' Ucraina degli sradicati I droni le borse vuote e l’evacuazione una scelta fra passato e futuro

A Voloske, in Ucraina, la guerra ha causato la fuga di molte famiglie, tra cui quella di Andri e Vitali. La loro scelta di partire con un semplice furgoncino dimostra quanto la guerra abbia trasformato le vite, lasciando dietro droni, case vuote e paure. La strada si riempie di persone che cercano sicurezza lontano dai bombardamenti e dalle distruzioni. La loro partenza rappresenta una decisione difficile tra ricostruire il passato o tentare un nuovo inizio.

La fuga dall'esercito di Mosca inizia con una richiesta: venite a prendermi. A rispondere sono i volontari per le evacuazioni, arrivano ai confini dell'occupazione per salvare chi è rimasto fino all'ultimo colpo di drone Voloske (oblast di Dnipropetrovsk), dalla nostra inviata. Il mezzo di trasporto su cui viaggiano Andri e Vitali è un furgoncino comune, non blindato. Sotto i colpi di un drone russo rimarrebbe trafitto. Tutti i giorni persone come Andri e Vitali fanno avanti e indietro, si avvicinano alla linea del fronte, portano via gli intrappolati, coloro che hanno atteso, hanno sentito l’occupazione avvicinarsi e alla fine hanno fatto la telefonata per chiedere: venite a prendermi.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

