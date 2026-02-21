Nella nostra Serie A mancava un giocatore delle Far Øer

Le Far Øer entrano nella storia della Serie A grazie a un calciatore che ha fatto il suo debutto nel massimo campionato italiano. La sua presenza rappresenta la prima volta di un atleta proveniente da quelle isole, spesso ignorate nel calcio internazionale. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, curiosi di scoprire come si comporterà in campo. Questa novità apre una nuova pagina per il calcio delle piccole nazioni europee.

Come si sceglie un allenatore? Perinetti e Branchini raccontano che cosa guida le scelte delle società Se la lista di tutte le nazionalità dei calciatori ad aver giocato nella storia della Serie A fosse rappresentata da un mappamondo a led, una lucina piccola, quasi impercettibile, si sarebbe accesa a inizio febbraio nel profondo Nord d’Europa, più o meno a metà tra la Gran Bretagna e l’Islanda: è quella delle Far Øer. Con l’arrivo all’Hellas Verona di Andrias Edmundsson, l’arcipelago in pieno Oceano Atlantico diventa la 112esima nazionale ad avere un proprio rappresentante nelle fila del massimo campionato italiano.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Ambrosini elogia Fullkrug: “Lui ha l’ossessione per il gol. Al Milan mancava un giocatore così”Durante l’intervento a 'Cronache di Spogliatoio', Massimo Ambrosini ha sottolineato l’importanza di Niclas Fullkrug, evidenziando la sua dedizione e passione per il gol.

Stipendi Serie A: un solo giocatore del Milan nella top 10 (e non è Leao)Il Milan si distingue nella classifica degli stipendi dei calciatori in Serie A.

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo: tra polemiche, RAI e reazioni politiche | RUVIDO 263

