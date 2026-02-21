‘Ndrangheta | sette arresti di presunti affiliati cosca Commisso di Siderno

La polizia ha arrestato sette persone sospettate di far parte della cosca “Commisso” di Siderno, in provincia di Reggio Calabria. Si tratta di individui accusati di aver partecipato a un'organizzazione criminale, di aver commesso atti di danneggiamento e di aver estorto denaro, utilizzando la violenza. Gli arresti sono stati fatti durante un’operazione che ha portato alla scoperta di un giro di ricatti e intimidazioni nella zona. Le indagini continuano per chiarire i dettagli delle attività illecite.

Sette arresti dei ros di presunti affiliati della la cosca di Siderno (Reggio Calabria) accusati a vario titolo, di "associazione mafiosa", "danneggiamento" ed "estorsione", aggravati dal metodo mafioso. Questo il bilancio dell' operazione condotta nei giorni scorsi dal Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, con il supporto in fase esecutiva del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria, nell'ambito di cooperazione internazionale di polizia con l'F.B.I. americana, che hanno eseguito un Fermo di indiziato di delitto del PM, emesso dalla Procura della Repubblica – DDA di Reggio Calabria, nei confronti di 7 soggetti, ritenuti affiliati alla cosca "Commisso".