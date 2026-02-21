Nasce il comitato cittadino per il No al referendum sulla giustizia

Il comitato cittadino di Santa Maria Capua Vetere si è costituito ieri presso l'Open Space di corso Aldo Moro, in risposta alla proposta di referendum sulla giustizia prevista per marzo 2026. La decisione deriva dalla volontà di coinvolgere i residenti e di confrontarsi sulle possibili conseguenze delle modifiche legislative. Durante l'incontro, sono stati condivisi primi spunti e si è deciso di promuovere iniziative di sensibilizzazione. La mobilitazione continua con incontri pubblici in programma nelle prossime settimane.

Il comitato, fanno sapere i promotori, ha l'obiettivo di contribuire a un confronto pubblico ampio, informato e consapevole sul quesito referendario. "Riteniamo che i temi oggetto del referendum investano questioni delicate e centrali per l'equilibrio dei poteri, l'autonomia della magistratura e la tutela dei diritti costituzionali, e che le proposte avanzate dal Governo non offrano al contempo risposte adeguate alle reali criticità del sistema giudiziario del nostro Paese. Il comitato vuole essere uno spazio unitario e plurale di discussione aperto a tutte le forze politiche, alle reti civiche, alle associazioni, ai movimenti e ai singoli cittadini che si riconoscano nelle ragioni del No e nella necessità di difendere, in primis, il principio costituzionale dell'autonomia della magistratura".