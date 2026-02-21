Nasce ' Armonia in Rosa' il progetto di supporto oncologico integrato

La Regione Puglia ha finanziato ‘Armonia in Rosa’, un progetto che unisce cure oncologiche e percorsi di benessere. Promosso dall’associazione Agata Foggia e realizzato insieme alla Asl Foggia, mira a offrire sostegno non solo alle pazienti, ma anche a migliorare la qualità della vita durante il percorso di cura. Il progetto include sedute di relax e attività di rigenerazione fisica, coinvolgendo le donne in programmi di supporto personalizzati. La prima fase partirà nelle prossime settimane.

L'iniziativa - che prenderà il via il 1° marzo - sarà presentata ufficialmente durante l'open day che si terrà martedì 24 febbraio, alle 16:30, presso nella sala conferenze della Asl di via Protano. L'Open Day si svolgerà il 24 febbraio 2026, alle ore 16.30, nella sala conferenze di Asl Foggia, in via Michele Protano. Saranno presenti Massimo Lombardi (Responsabile del Centro di Orientamento Oncologico (C.Or.O) del Presidio Ospedaliero 'Teresa Masselli Mascia' di San Severo), Anna Binetti (Dirigente Area Patrimonio Asl Foggia), Fabrizia Checola (Psicologa e Psicoterapeuta Asl Foggia), Carolina Villani (Assistente Sociale e Coordinatrice del Servizio Sociale dei Distretto Soci Sanitari di San Severo e San Marco in Lamis), Alessandra Ena (Referente dell'Associazione Agata Foggia per il sostegno delle donne operate al seno OdV), Debora di Nunno (Insegnante di yoga specializ Si rivolge a pazienti oncologici adulti in qualsiasi fase del percorso di cura e ai loro caregiver.