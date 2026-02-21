Napoli su Çelik della Roma per la prossima stagione è in scadenza a giugno

Il Napoli pensa a Çelik della Roma, il cui contratto scade a giugno. La società partenopea ha notato le sue prestazioni e valuta un possibile trasferimento. Il difensore turco, che ha già giocato con continuità in questa stagione, potrebbe rappresentare un rinforzo per la linea difensiva azzurra. La prossima finestra di mercato sarà decisiva per capire se ci saranno sviluppi concreti. La decisione finale dipenderà dall'interesse di entrambe le parti.

Il contratto di Çelik con la Roma scadrà a giugno 2026 e diversi club italiani sono interessati a lui, tra cui il Napoli. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito: Il futuro di Çelik resta ancora da definire. L’ex Lille, classe 1997, andrà in scadenza e, oltre alla Juventus, restano vigili anche Inter e Napoli. La Roma, dal canto suo, sta lavorando per trovare un’intesa sul prolungamento, con l’obiettivo di blindarlo. I numeri confermano la sua centralità: 28 presenze da titolare finora, di cui 20 in Serie A e 8 in Europa League. Due gli assist serviti in campionato, due anche in Europa, oltre alla rete messa a segno nel 2-0 contro l’Udinese.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

