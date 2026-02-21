Napoli riparte | Autonomia Napolitana sfida il Sud 22k fan a bordo

Napoli si prepara a una nuova sfida politica con la nascita di “Autonomia Napolitana”, un movimento che vuole rappresentare le istanze della città. La decisione si è concretizzata con la presenza di circa 22.000 tifosi e simpatizzanti che hanno partecipato a una grande manifestazione nel centro storico. Il gruppo punta a coinvolgere cittadini e gruppi locali, proponendo un approccio più diretto alla gestione della città. La proposta è ora al vaglio delle autorità.

Nascita di “Autonomia Napolitana”: Un Nuovo Movimento Politico Scende in Campo. Un nuovo soggetto politico, denominato “Autonomia Napolitana”, ha annunciato la propria nascita con l’obiettivo di partecipare alle prossime elezioni amministrative di Napoli. Il movimento, guidato da Gigi Lista, intende portare avanti una piattaforma programmatica incentrata sull’autonomia decisionale e la valorizzazione dell’identità cittadina. La registrazione ufficiale del movimento risale al 13 febbraio, segnando un passaggio fondamentale verso una strutturazione più solida e un’operatività costante sul territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu Nasce "Autonomia Napolitana", obiettivo presentarsi alle prossime comunaliIl movimento Autonomia Napolitana si è costituito ufficialmente, annunciato dal presidente Gigi Lista, circa 22 giorni fa. Fiat Qubo L: riparte la sfida dei multispazio con prezzi da 24.350€ e versione elettrica da 339 km di autonomia.La Fiat Qubo L torna sul mercato italiano, con prezzi di partenza da 24. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gigi Lista guida il nuovo movimento: Autonomia Napolitana è ufficialmente registrato -. Nasce Autonomia Napolitana, obiettivo presentarsi alle prossime comunaliIl presidente Gigi Lista: Napoli non deve più essere raccontata dagli altri, ma tornare a essere un soggetto politico capace di discutere e decidere concretamente il proprio destino ... napolitoday.it Gigi Lista guida il nuovo movimento: Autonomia Napolitana è ufficialmente registrato Autonomia Napolitana è ufficialmente registrato: il movimento è realtà giuridica. Obiettivo: la candidatura alle prossime elezioni amministrative di Napoli. Il presidente del mo - facebook.com facebook