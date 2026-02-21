Napoli nel 2026 | le donne narrano la città in una passeggiata
Nel 2026, Napoli organizza una passeggiata teatrale dedicata alle donne che hanno segnato la città, con racconti e storie tramandate nel tempo. La manifestazione nasce dall’idea di mettere in luce il ruolo delle donne nella storia locale, coinvolgendo attori e cittadini. Quattro tappe attraversano quartieri storici, offrendo spunti su figure femminili legate a fatti significativi. La città si prepara a vivere un evento che celebra la sua identità femminile in modo diretto e coinvolgente.
Napoli celebra le sue donne con una passeggiata teatrale tra storia e leggenda. Napoli si prepara a un omaggio unico alla sua anima femminile. A partire dal 6 marzo 2026, un percorso teatralizzato guiderà i partecipanti alla scoperta delle storie e delle figure che hanno plasmato l'identità della città, dalla leggendaria Partenope alle donne che hanno contribuito alla sua crescita sociale ed economica. L'iniziativa, promossa dall'associazione culturale HOPE, vuole offrire un'immersione nell'arte e nella cultura napoletana, rivivendo il passato attraverso performance di attori, cantanti e ballerini.
