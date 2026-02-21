Napoli morto il bimbo trapiantato | il dolore della città e l’annuncio della mamma

Domenico, il bambino napoletano sottoposto a trapianto di cuore, è morto dopo poche settimane dall’intervento. La notizia è stata comunicata dall’Azienda Ospedaliera dei Colli, mentre la madre esprime dolore e speranza. La famiglia ha deciso di avviare una fondazione dedicata al suo ricordo, nel tentativo di aiutare altri bambini in situazioni simili. La città si stringe attorno alla famiglia in questo momento difficile.

Il piccolo Domenico non ce l’ha fatta dopo il trapianto di cuore: l’annuncio dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, il dolore della madre e la promessa di una fondazione per ricordarlo. Cordoglio dalle istituzioni e indagini in corso.. NAPOLI – È morto questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo Domenico, il bambino ricoverato all’ospedale Ospedale Monaldi dopo un delicato trapianto di cuore eseguito lo scorso 23 dicembre. Le sue condizioni si erano progressivamente aggravate fino al peggioramento improvviso e irreversibile che ne ha causato il decesso. A darne notizia è stata l’Azienda Ospedaliera dei Colli, che ha espresso “il più sentito cordoglio” alla famiglia e ha parlato di una perdita che colpisce profondamente l’intera comunità sanitaria.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Bimbo trapiantato a Napoli, il legale della famiglia: “Iniziate le cure per il dolore”Il bambino Domenico, trapiantato a Napoli, ha subito un fallimento dell’intervento di cuore lo scorso 23 dicembre.

Bimbo trapiantato, annuncio della mamma in tv: “Non ci sono speranze, ora potete lasciarlo andare”Patrizia, madre di un bambino trapiantato, ha annunciato in diretta televisiva che non ci sono più speranze di salvezza per il suo figlio.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.