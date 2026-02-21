Napoli morto bimbo con cuore bruciato per attacco cardiaco | attaccato all' Ecmo aveva lesioni multiorgano e emorragia cerebrale

Domenico, un bambino napoletano, è morto a causa di un grave attacco cardiaco che ha danneggiato il suo cuore, ormai

Dopo il rifiuto del pool di esperti di proseguire con un nuovo trapianto salva-vita date le "condizioni gravissime", il piccolo Domenico è morto dopo settimane di terapia intensiva. In corso le inchieste delle Procure di Napoli e Bolzano Non ce l'ha fatta a sopravvivere il piccolo Domenico, i.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Bimbo col cuore bruciato, "emorragia cerebrale in corso": il quadro si fa disperatoTommaso, il bambino di due anni e mezzo con il cuore bruciato durante il trasporto, sta affrontando un’emorragia cerebrale in corso che peggiora il suo stato.

Bimbo con il cuore “bruciato”, i medici: “Emorragia e infezione in corso”Il bambino di due anni e mezzo, trasferito dall’ospedale di Bolzano a Napoli, ha subito un danno al cuore durante il trasporto.

