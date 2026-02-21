Napoli morte di Domenico I legali del cardiochirurgo | Lotta contro il tempo fatto il possibile

Il decesso di Domenico si è verificato durante un intervento di cardiochirurgia, a causa di complicazioni impreviste durante l’operazione. Gli avvocati Vittorio Manes e Alfredo Sorge, rappresentanti del medico coinvolto, spiegano che il chirurgo ha fatto tutto il possibile per salvare il bambino. La famiglia di Domenico si trova ora in lutto, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni cliniche. La vicenda rimane sotto osservazione.

© Teleclubitalia.it - Napoli, morte di Domenico. I legali del cardiochirurgo: “Lotta contro il tempo, fatto il possibile”

Di fronte al dramma che ha colpito la famiglia del piccolo Domenico, intervengono con una nota gli avvocati Vittorio Manes e Alfredo Sorge, difensori del cardiochirurgo Guido Oppido, che lo scorso 23 dicembre ha operato il bambino all'ospedale Monaldi. Nelle parole dei legali si avverte anzitutto un sentimento di «cordoglio, commozione e profondo rispetto» nei confronti della madre e dei familiari, travolti da un dolore immenso per la perdita del loro congiunto. Napoli, morte di Domenico. I legali del cardiochirurgo: "Lotta contro il tempo, fatto il possibile" Il decesso del piccolo, avvenuto – come riferito dallo stesso Monaldi – «a seguito di un irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche», segna un passaggio decisivo anche sul piano giudiziario.