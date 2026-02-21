Napoli morta Angela Luce | Nei nostri cuori sarà per sempre Bambenella

Angela Luce, attrice e cantante, è scomparsa a Napoli, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo. La sua carriera si è intrecciata con la storia locale, e il suo ricordo vive ancora nelle esibizioni di «Milleluci» su Rai Play, dove si possono rivedere le sue performance in bianco e nero. La città si stringe intorno alla perdita, ricordando i momenti di grande passione artistica che ha regalato. La sua figura rimarrà nel cuore dei napoletani, per sempre Bambenella.

Su Rai Play, alla voce «Milleluci», li si può ancora vedere insieme - in bianconero assoluto - nella seconda puntata (dedicata al cafè chantant, marzo 194) dello storico varietà diretto dal grande Antonello Falqui, con Mina e Raffaella Carrà. Lui - Mariano Rigillo - era nel ruolo del guappo protettore, in doppiopetto, sciarpa, panciotto e sigaretta; lei - Angela Luce - giovane e attraente in un tailleur nero e gonna lunga, alle prese con il suo cavallo di battaglia, la «Bammenella» di Raffaele Viviani (nella scenetta, con musica dal vivo, come si usava nella Rai gloriosa dell’epoca, compariva anche Gennarino Palumbo, nel ruolo di un poliziotto che chiede le generalità all’arrogante malavitoso).🔗 Leggi su Ilmattino.it

Alessandra è morta a soli 30 anni: "Rimarrai sempre nei nostri cuori"La comunità di Bagnolo Mella si unisce al dolore per la perdita di Alessandra Fracassi, scomparsa a soli 30 anni a causa di una grave malattia.

E’ morta Angela Luce, la “voce di Napoli”Angela Luce, nota cantante e attrice, è morta a 87 anni a causa di un tumore che aveva combattuto negli ultimi mesi.

Angela Luce - Ipocrisia #napoli #musica #tiktok #perte #short #funny #fyp #daytime #social

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.