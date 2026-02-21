Napoli logorato dagli infortuni | errori nella preparazione? Parla il fisiatra

A Napoli, diversi giocatori chiave come Lukaku, De Bruyne, Meret, Rrahmani, Neres e Anguissa sono stati costretti a fermarsi a causa di infortuni recenti. La loro assenza ha sollevato dubbi sulla preparazione fisica del team, con alcuni esperti che ipotizzano problemi nello staff sanitario. La situazione ha portato la squadra a rivedere le strategie per evitare altri stop importanti. La stagione si fa sempre più complicata per il Napoli.

Da Lukaku a De Bruyne, passando per Meret, Rrahmani, David Neres e Anguissa, solo per citare i casi più eclatanti. La stagione calcistica del Napoli è stata punteggiata da una sequela interminabile di infortuni. L’opinione pubblica e una parte dei tifosi hanno individuato nella preparazione estiva di Antonio Conte il ‘peccato originale’, la genesi di un annata nefasta che finora ha fatto registrare una trentina di infortuni, incluse le recidive. Un metodo ‘militare’. L’allenatore salentino è noto nell’ambiente per il suo metodo da sergente di ferro: carichi di lavoro sostenuti, allenamenti sfibranti e ad alta intensità.🔗 Leggi su Lapresse.it

Napoli in crisi: errori, infortuni e obiettivo EuropaIn un momento di difficoltà, il Napoli affronta problemi legati a errori e infortuni, puntando comunque a qualificarsi per l’Europa.

Preparazione pesante o campi poco adeguati? La verità è che il Napoli non ha capito la causa di tanti infortuni(Corbo)Il Napoli si trova ad affrontare una serie di infortuni che compromettono la sua preparazione.

