Napoli i funerali di Angela Luce | l' ultima regina di cantanapoli

Angela Luce, nota cantante napoletana, è scomparsa ieri all'età di 87 anni. La notizia ha suscitato commozione tra amici e fan, che si sono radunati davanti alla camera ardente per renderle omaggio. La sua voce, simbolo della tradizione partenopea, resterà impressa nella memoria di molti. Oggi si svolgono i funerali nella chiesa di San Ferdinando, dove i familiari hanno ricevuto numerosi attestati di affetto. La città si prepara a salutare un’icona della musica napoletana.

Lacrime e sconforto alla camera ardente di Angela Luce, l'ultima grande regina di cantanapoli. L'artista è morta nella giornata di ieri, all'età di 87 anni, dopo una malattia. Per consentire alla cittadinanza di rendere l'ultimo omaggio alla grande artista, è stata allestita la camera ardente, nella giornata di oggi, dalle 8.45 alle 12.00, presso la Sala dei Baroni al Maschio Angioino. Numerosi i vip e gli artisti che questa mattina si sono recati al Maschio Angioino per rendere omaggio ad Angela Luce. Tra i presenti anche Peppe Barra. Napoli, morta Angela Luce: l’ultima regina di cantanapoli I funerali sono iniziati alle ore 12. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Domani a Napoli camera ardente e funerali di Angela Luce: il cordoglio dell’Amministrazione comunaleAngela Luce è morta, e il Comune di Napoli ha espresso il suo cordoglio.

Angela Luce: l’ultima diva popolare di Napoli se ne va a 87 anniAngela Luce è morta a 87 anni, portando via un simbolo della Napoli più autentica.

