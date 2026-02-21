Napoli e Viareggio | un gemellaggio goloso dalla lasagna ai carri

Il Carnevale di Napoli e Viareggio nasce dalla volontà di rafforzare i legami culturali e gastronomici tra le due città. La collaborazione ha portato alla creazione di sfilate di carri allegorici e a un intercambio di ricette tradizionali, come la famosa lasagna napoletana e i dolci tipici toscani. Le due comunità lavorano insieme per valorizzare le proprie radici e offrire uno spettacolo unico ai visitatori. La festa prosegue con eventi e iniziative in programma questa settimana.

Carnevale in Gemellaggio: Napoli e Viareggio Celebrano un’Unione tra Arte, Sapori e Identità Culturale. Il Carnevale 2026 di Viareggio si è concluso con un vibrante atto di condivisione culturale e gastronomica, vedendo protagoniste la Fondazione FOQUS di Napoli e i suoi Quartieri Spagnoli. L’evento ha suggellato un legame crescente tra le due città, un percorso iniziato con un’iniziativa espositiva e culminato in un omaggio ai sapori partenopei nel cuore della Toscana. La presenza ufficiale della Fondazione FOQUS, guidata dalla presidente Rachele Furfaro e dal direttore Renato Quaglia, ha rappresentato un momento di forte significato simbolico, formalizzando un gemellaggio già avviato con l’inaugurazione di una mostra fotografica dedicata ai carri allegorici viareggini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Carnevale di Viareggio 2026: carri, corsi mascherati, bigliettiIl Carnevale di Viareggio 2026 si svolgerà dal 1° al 21 febbraio, offrendo una tradizione consolidata di carri allegorici, corsi mascherati e eventi culturali.

Carnevale di Viareggio, la sfilata dei carri in notturna per Giovedì GrassoViareggio si prepara a una serata di festa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Giovedì Grasso con il Corso notturno; Costruttori di Gentilezza. Attestato di merito e gratitudine al sindaco Del Ghingaro; Viareggio, 30 anni dopo. Baronio: Umili e poveri, ma si stava bene insieme; In notturna l'ultimo Corso Mascherato tra colori, fuochi d'artificio, veglioni e sapori. Due giorni di appuntamenti.

FOQUS e i Quartieri Spagnoli a Viareggio tra i protagonisti del Carnevale 2026, tra delegazioni internazionali e sapori napoletaniViareggio ha salutato il Carnevale 2026 con il Corso Mascherato di Chiusura trasformando l’ultimo appuntamento in un momento di incontro tra culture, istituzioni e territori, con la presenza ufficiale ... napolitoday.it

Viareggio e Napoli: un ponte di cartapesta tra due cultureLa Fondazione Carnevale di Viareggio e la Fondazione Foqus organizzano il vernissage della mostra Viareggio Napoli - andata e ritorno. L'evento inaugurale si terrà giovedì 22 gennaio 2026, alle ore ... ansa.it

Due città, due tradizioni, un unico viaggio creativo: #Viareggio e #Napoli si incontrano a #FOQUS. Prosegue anche per questa settimana e fino alla fine del mese la mostra “Viareggio–Napoli. Andata e ritorno”, un dialogo visivo che unisce la poesia della carta - facebook.com facebook