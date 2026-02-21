Napoli cuore congelato | trapianto fatale indaga la Procura Errori

A Napoli, un trapianto di cuore ha portato alla morte di un paziente, spingendo le autorità a indagare sui possibili errori durante l’intervento. La famiglia aveva sperato di salvare il loro caro, ma qualcosa è andato storto, portando a un esito fatale. La Procura ha aperto un’indagine per chiarire le responsabilità e verificare eventuali negligenze. Le autorità sanitarie stanno esaminando i dettagli dell’intervento e i protocolli seguiti.

Napoli, un cuore congelato: la tragica spirale di un trapianto fallito e gli errori che hanno spento una speranza. La morte del piccolo Domenico, avvenuta presso l'ospedale Monaldi di Napoli, ha gettato un'ombra funesta sulla comunità medica italiana e riaperto un dibattito urgente sulla sicurezza e l'efficacia dei protocolli di trapianto. La vicenda, già costellata di dolore e sgomento, si è arricchita di dettagli sconcertanti riguardanti le modalità di conservazione dell'organo donato, sollevando interrogativi che vanno ben oltre il singolo caso. L'utilizzo di ghiaccio secco, una pratica descritta come "inconcepibile" da un cardiochirurgo di Udine, ha innescato una serie di eventi che hanno portato all'esito tragico. Il piccolo Domenico, il bambino che aveva ricevuto in trapianto un cuore 'bruciato' all'ospedale Monaldi di Napoli, è morto nella mattinata del 21 febbraio 2026. Il piccolo Domenico, il bimbo di due anni e quattro mesi, in fin di vita dal 23 dicembre dopo avere subito il trapianto di un cuore arrivato danneggiato a causa di un errore commesso nella fase dell'espianto, è morto. Lo ha reso noto l'Azienda Ospedaliera dei C