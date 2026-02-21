Napoli crollano frammenti da un edificio di piazza Trieste e Trento | ferite due donne

Frammenti di cornicione si sono staccati da un edificio di piazza Trieste e Trento a Napoli, causando ferite a due donne. La caduta è avvenuta mentre le due donne si trovavano al tavolo di un bar all’aperto, sorprendendole all’improvviso. La causa sembra essere una rottura strutturale non rilevata in precedenza. I soccorsi sono intervenuti subito, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area. La situazione resta sotto controllo.

Momenti di paura questa mattina nel cuore di Napoli, dove alcuni pezzi di cornicione si sono improvvisamente staccati dalla facciata di un palazzo, finendo sui tavolini di un bar all’aperto e colpendo due clienti. L’episodio - come anticipa Il Mattino - si è verificato poco dopo le 9 in zona piazza Trieste e Trento. Le due donne, entrambe napoletane di circa 60 anni, si erano date appuntamento per un caffè quando sono state raggiunte dai detriti caduti dall’alto. I frammenti hanno provocato ferite alle braccia, senza interessare parti più delicate come testa o volto. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasferire le due amiche al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Leggi anche: Calcinacci crollano in via Toledo: due giovani turiste ferite nel cuore di Napoli

Leggi anche: Crollano calcinacci su via Toledo, ferite due turiste romane di 22 e 25 anni a Napoli

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.